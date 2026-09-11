Prekid vodosnabdevanja zbog radova

Vesti Sremska Mitrovica | September 11, 2026

JKP „Vodovod Sremska Mitrovica” saopštilo je da je zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u petak, 11. septembra 2026. godine, došlo do prekida vodosnabdevanja u pojedinim ulicama u gradu. Bez vode su ostale ulice Petra Preradovića, Draginje Nikšić, Rusinska, Ravanička, Lukijana Mušickog, Vladimira Matijevića, Jovana Dučića i Josifa Rajačića, sa okolnim ulicama, u prvoj fazi naselja Blok B. Nakon završetka radova moglo je doći do zamućenja vode, zbog čega je potrošačima preporučeno da vodu ispuste iz slavine dok se ne izbistri.

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