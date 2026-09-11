Apel za vozače i pešake

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Kako su saopštili iz Uprave saobraćajne policije, od juče je na putevima u Republici Srbiji evidentirano 99 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno 47 učesnika u saobraćaju, a dva pešaka su izgubila život.

Od početka godine, u saobraćajnim nezgodama život su izgubila 63 pešaka. Iz Uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da prilagode vožnju i posebnu pažnju obrate na pešake, naročito u naseljima, u blizini pešačkih prelaza i u zonama škola. Takođe, apeluju i na pešake da pažljivo prelaze kolovoz kada se uvere da je prelazak siguran i bezbedan, najbolje na obeleženim pešačkim prelazima .