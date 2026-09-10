Uhapšen zbog šverca na GP Sremska Rača

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Kako su saopštili, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, u saradnji sa UKP, Službom za suzbijanje kriminala, Odeljenjem za suzbijanje privrednog kriminala i Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici, na Graničnom prelazu Sremska Rača pronašli su i zaplenili robu zaštićenih robnih mešovitih marki za koju se sumnja da je falsifikovana, i uhapsili državljanina Bosne i Hercegovine T. Z. (1972) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga i nedozvoljena trgovina. Pripadnici granične policije su, na izlazu iz Srbije, u automobilu kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli garderobu, parfeme, etikete i ambleme poznatih robnih marki. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.