Suđenje ginekologu

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Kako prenose i ostali mediji , suđenje ginekologu Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, Marku Maksimoviću (46) iz Rume, kojeg dve porodilje terete za akušersko nasilje, počinje iznova 17. novembra zbog promene postupajućeg sudije. Da podsetimo, Maksimović je uhapšen 20. januara 2024. godine, nakon što je u javnosti odjeknula ispovest jedne od pacijentkinja o torturi i nasilju pretrpljenom tokom porođaja. Nakon lišenja slobode, određen mu je pritvor, koji je rešenjem Apelacionog suda u Novom Sadu produžavan do jula iste godine, kada je ukinut, pa se okrivljeni u nastavku postupka brani sa slobode. Zvaničnom optužnicom lekaru se stavlja na teret izvršenje teških dela protiv zdravlja ljudi u vezi sa nesavesnim pružanjem lekarske pomoći na štetu oštećenih M. M. i I. J., dok se u slučaju pacijentkinje M. M. tereti i za krivično delo zlostavljanja i mučenja.