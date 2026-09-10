Raspored fudbalskih utakmica za vikend pred nama (Video)

ZA VIKEND NAS OČEKUJU UTAKMICE U FUDBALSKIM LIGAMA KOJE SE IGRAJU ŠIROM VOJVODINE I SREMA. RASPORED JE SLEDEĆI:
SUBOTA:
MLADOST BAČKI JARAK – GFK SLOVEN RUMA
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – TEKSTILAC ODŽACI
OFK MLADOST APA APATIN – JEDINSTVO STARA PAZOVA
SLOGA ČONOPLJA – DINAMO 1945 PANČEVO
OFK GRADNULICA ZRENJANIN – SLOBODA DONJI TOVARNIK
OFK VRBAS – ŽELEZNIČAR INĐIJA
NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – VETERNIK
KABEL NOVI SAD – INDEX NOVI SAD
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – LSK LAĆARAK
HAJDUK BEŠKA – CRVENA ZVEZDA NOVI SAD
ŠUMAR OGAR – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – BORAC ŠAJKAŠ
NEDELJA:
PODUNAVAC BELEGIŠ – OMLADINAC NOVI BANOVCI
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – RADNIČKI NOVA PAZOVA
JADRAN GOLUBINC – DUNAV STARI BANOVCI
SUBOTA:
1. MAJ RUMA – NAPREDAK POPINCI
POLET NIKINCI – BORAC 1925 MARTINCI
RADNIČKI 1910 ŠID – SREMAC VOJKA
NEDELJA:
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – PARTIZAN VITOJEVCI
SLOGA MARADIK – JEDINSTVO RUMA
LJUKOVO – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
ČSK ČORTANOVCI 1939 – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
KAMENI AŠANJA – POLET NOVI KARLOVC
(Redakcija)