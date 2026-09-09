Smanjena ponuda i uzdržanost proizvođača usporili trgovanje na Produktnoj berzi (Video)

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Tržište primarnih poljoprivrednih proizvoda, tokom nedelje, karakterisala je smanjena ponuda, delom uslovljena tekućom žetvom suncokreta, soje i kukuruza. Istovremeno, proizvođači su pokazali rezervisanost prema postojećim cenovnim nivoima, očekujući povoljnije tržišne uslove. U takvim okolnostima, kod većine roba registrovan je nesklad između raspoložive ponude i iskazane tražnje.

KUKURUZ:

Na tržištu kukuruza, kupci su veću pažnju usmeravali ka kukuruzu novog roda, dok je interesovanje za stari rod bilo znatno manje izraženo. Kukuruz rod 2026 prometovan je u cenovnom rasponu od 19,20 do 19,80 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 19,43 din/kg bez PDV-a (21,37 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 1,13%. Kada je u pitanju kukuruz rod 2025, cenovni spred ponude i tražnje znatno je otežavao postizanje dogovora, te je tek na samom kraju radne nedelje došlo do trgovanja. Berzanski ugovor zaključen je za kukuruz rod 2025 bez analize na aflatoksin po ceni od 19,70 din/kg bez PDV-a (21,67 din/kg sa PDV-om).

PŠENICA:

Na tržištu pšenice registrovana je pojačana tražnja, uz veoma ograničenu ponudu. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,00 do 20,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,19 din/kg bez PDV-a (22,21 din/kg sa PDV-om), što je za 0,42% više u odnosu na prethodnu nedelju. Ipak, ovakvo cenovno kretanje ne odražava u potpunosti aktuelne tržišne uslove, imajući u vidu količinu robe koja je bila ponuđena. Pšenica sorte Ikona, sa min. 16% proteina prometovana je po ceni od 22,20 din/kg bez PDV-a (24,42 din/kg sa PDV-om).

SOJA:

Tokom ovog posmatranog perioda ponuda sojinog zrna je u potpunosti izostala. Usled nedostatka robe, kupci su postepeno povećavali cenu u tražnji, nastojeći da obezbede potrebne količine. Cenovni nivo tražnje iznosio je od 55,00 do 56,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Kako povećanje cene u tražnji nije podstaklo prodavce da ponude robu, trgovanje je izostalo.

STOČNI JEČAM:

Kada je reč o stočnom ječmu, nije zabeležena značajnija aktivnost ni prodajne ni kupovne strane. Početkom nedelje kupci su za stočni ječam bili spremni da plate od 17,80 do 18,00 din/kg bez PDV-a, dok je cenovni nivo ponude iznosio od 18,00 do 18,30 din/kg bez PDV-a. U drugoj polovini nedelje došlo je do povlačenja kupaca sa tržišta, te do realizacije kupoprodajnih ugovora nije došlo.

SUNCOKRET:

Na tržištu suncokreta beležila se kontinuirana tražnja, uz stabilan cenovni nivo. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 52,00 do 52,20 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 52,16 din/kg bez PDV-a (57,38 din/kg sa PDV-om), za 0,21% više u odnosu na prethodnu sedmicu.

(Redakcija)