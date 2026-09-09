Savska voda ispravna za kupanje (Video)

Novi rezultati analize vode sa tri lokacije na Savi u Sremskoj Mitrovici – Male plaže, početka Gradske plaže i lokaliteta „Dispanzer” – potvrdili su da je reka potpuno bezbedna za kupanje i rekreaciju. Ispitivanje uzoraka uzetih 2. septembra koje je sproveo Zavod za javno zdravlje na . JKP „ Komunalije” apeluju na sve posetioce da se pridržavaju osnovnih mera opreza: pre ulaska u vodu potrebno je postepeno se rashladiti, nakon izlaska obavezno istuširati čistom vodom, a kupanje izbegavati dva do tri dana nakon jakih pljuskova.