Konkurs za dodelu sportskih stipendija

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Opština Ruma raspisala je konkurs za dodelu 10 sportskih stipendija u iznosu od 13.000 dinara mesečno (u trajanju od 10 meseci) za kadete, juniore i seniore u olimpijskim sportovima koji su u 2025. ostvarili uspeh na Svetskom prvenstvu (1-10. mesto), Evropskom prvenstvu (1-8. mesto), Balkanskom ili Republičkom prvenstvu (1-3. mesto) ili nastupali za reprezentaciju Srbije, a prijave se podnose od 2. do 16. septembra 2026. godine na pisarnici Opštinske uprave sa naznakom „Komisiji za dodelu stipendija sportistima”.