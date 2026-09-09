“Dečiji dan” u Bloku B

Manifestacija „Dečiji dan” biće održana u subotu, 12. septembra, na platou ispred Mesne zajednice „Blok B” u Sremskoj Mitrovici. Ovogodišnji program okupiće decu iz grada i okoline, a posebni gosti biće mališani sa Kosova i Metohije. Sportski deo manifestacije sa igrama za najmlađe zakazan je od 10 do 12 časova, dok u 18 časova počinje svečano otvaranje, nakon čega sledi kulturno-umetnički i zabavni program za cele porodice. Organizatori manifestacije su Mesna zajednica „Blok B” i Grad Sremska Mitrovica.