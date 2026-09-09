6.392 prekršaja u zonama škola

Vesti Srbija | September 9, 2026

preuzeta fotografija

Kako su saopštili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, otkriveno je 6.392 prekršaja u zonama osnovnih škola tokom prve nedelje sprovođenja tradicionalne akcije „Škola”.

Najveći broj vozača sankcionisan je zbog prekoračenja brzine – ukupno 4.070, dok je zbog nepropisnog parkiranja sankcionisano 370, a zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, 284 vozača. Napominju da su tokom sprovođenja akcije iz saobraćaja isključena 44 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u zoni škole. Od tog broja, sedam vozača zadržano je u službenim prostorijama policije zbog upravljanja vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu, a u službenim prostorijama zadržano je i četiri vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Tokom prve nedelje sprovođenja akcije „Škola”, u zonama škola nije se dogodila nijedna saobraćajna nezgoda sa povređenom decom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost i poštuju saobraćajne propise u zonama škola, kako bi se očuvala bezbednost dece.

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