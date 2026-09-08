Rezultati 3. kola Srpske lige grupa Vojvodina (Video)

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SUBOTA:

Vojvođanski fudbalski trećeligaši danas su imali kompletno treće kolo. Dva derbija kola, jedan u Donjem Tovarniku i drugi u Inđiji.

NEDELJA:

Ni Hajduk iz Divoša nije uspeo da zaustavi Slobodu na uspešnom početku nove sezone. Pred svojom publikom u Donjem Tovarniku, domaći su slavili sa 2:1,

SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:

OFK VRBAS – MLADOST BAČKI JARAK (1-0)

ŽELEZNIČAR INĐIJA – KABEL NOVI SAD (2-2)

INDEX NOVI SAD – OFK GRADNULICA ZRENJANIN (4-1)

SLOBODA DONJI TOVARNIK – HAJDUK DIVOŠ (2-1)

VETERNIK – SLOGA ČONOPLJA (5-1)

DINAMO 1945 PANČEVO – OFK MLADOST APA APATIN (1-3)

JEDINSTVO STARA PAZOVA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (1-1)

TEKSTILAC ODŽACI – GFK SLOVEN RUMA (1-2)

(Redakcija)