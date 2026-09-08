Rezultati 3. kola Srpske lige grupa Vojvodina (Video)

SUBOTA:
Vojvođanski fudbalski trećeligaši danas su imali kompletno treće kolo. Dva derbija kola, jedan u Donjem Tovarniku i drugi u Inđiji.
NEDELJA:
Ni Hajduk iz Divoša nije uspeo da zaustavi Slobodu na uspešnom početku nove sezone. Pred svojom publikom u Donjem Tovarniku, domaći su slavili sa 2:1,
SUBOTA:
OFK VRBAS – MLADOST BAČKI JARAK (1-0)
ŽELEZNIČAR INĐIJA – KABEL NOVI SAD (2-2)
INDEX NOVI SAD – OFK GRADNULICA ZRENJANIN (4-1)
SLOBODA DONJI TOVARNIK – HAJDUK DIVOŠ (2-1)
VETERNIK – SLOGA ČONOPLJA (5-1)
DINAMO 1945 PANČEVO – OFK MLADOST APA APATIN (1-3)
JEDINSTVO STARA PAZOVA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (1-1)
TEKSTILAC ODŽACI – GFK SLOVEN RUMA (1-2)
(Redakcija)