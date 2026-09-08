Maradička jesen: Dani sporta, tradicije i zabave

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Tradicionalna manifestacija „Maradička jesen 2026″ biće održana 12. i 13. septembra u Maradiku i doneće bogat sportski, kulturno-umetnički i zabavni program. Program počinje u subotu turnirom u malom fudbalu za učenike osnovnih škola, nakon čega slede fudbalski susreti kadeta i veterana. Nedelja donosi takmičenje u kuvanju svinjskog paprikaša, polaganje venaca i prvenstvenu utakmicu FK „Sloga” Maradik. U večernjim satima biće organizovan humanitarni bazar za Natašu Stojanov, kulturno-umetnički program, defile konja i vožnja fijakerima, a završnica manifestacije rezervisana je za koncert Mitra Mirića, koji počinje u 21 čas. Manifestacija i ove godine spaja tradiciju, sport, gastronomiju i zabavu, a organizatori pozivaju meštane i goste da 12. i 13. septembra posete Maradik.