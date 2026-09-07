Zakazana sednica Skupštine opštine Inđija

Za 10. septembar zakazana je 22. sednica Skupštine opštine Inđija. Pred odbornicima će se naći dnevni red sa više važnih tačaka koje se odnose na poljoprivredu, urbanističko planiranje, lokalnu infrastrukturu, rad javnih službi i obrazovanje. Na sednici će biti razmatrane izmene Programa podrške poljoprivrednoj politici i ruralnom razvoju za 2026. godinu, kao i planovi koji se odnose na delove blokova 53 i 54 u Inđiji i vikend zonu u Novom Slankamenu. Odbornici će razmatrati i izmene odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica, postavljanju bašti ugostiteljskih objekata, kao i izmene u sastavu Izborne komisije opštine Inđija. Na dnevnom redu biće i pitanja vezana za JP „Ingrin” i Narodnu kuhinju Crvenog krsta Inđija, dok je predviđeno i imenovanje školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine.