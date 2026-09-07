Suša smanjila prinose jarih useva

Žetva jarih useva uveliko je počela, a prvi rezultati pokazuju posledice suše i visokih temperatura koje su obeležile ovogodišnju proizvodnju. Kako ističu iz PSS Sremska Mitrovica, najbolje je prošao suncokret, koji je najotporniji na sušu, pa se, uprkos slabijim prinosima nego prošle godine, očekuju solidni rezultati. Najviše je stradala soja, dok su posledice nepovoljnih vremenskih uslova vidljive i na šećernoj repi i kukuruzu. Kod kukuruza postoje velike razlike od lokaliteta, pa će konačni prosečni prinosi biti poznati tek po završetku žetve.