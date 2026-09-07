Rezultati utakmica 4. kola Sremske lige

SUBOTA
Samo jedna fudbalska utakmica bila je na programu Sremske područne lige. I to je bio derbi začelja u Vitojevcima.
NEDELJA
Novi Karlovci bili su poprište duela dva imenjaka, ali i dva kluba koja su držala prve dve pozicije na tabeli Sremske područne lige.
SUBOTA:
PARTIZAN VITOJEVCI – RADNIČKI 1910 ŠID (1-1)
NEDELJA:
SREMAC VOJKA – KAMENI AŠANJA (2-2)
POLET NOVI KARLOVCI – POLET NIKINCI (5-0)
BORAC 1925 MARTINCI – 1. MAJ RUMA (2-0)
NAPREDAK POPINCI – ČSK ČORTANOVCI 1939 (1-3)
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – LJUKOVO (1-2)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – SLOGA MARADIK (4-2)
JEDINSTVO RUMA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (3-2)
(Redakcija)