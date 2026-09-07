Razgovori sa sugrađanima u Domu zdravlja

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Radi unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i bolje komunikacije sa građanima, Dom zdravlja Inđija organizuje prijem za građane. Menadžment Doma zdravlja na čelu sa direktorkom DZ Slađanom Đekić prima sugrađane od 20. avgusta. U narednom periodu prijemi građana planirani su:

10.09.2026. od 09:30 do 12:30 časova

14.09.2026. od 11:30 do 14:30 časova

21.09.2026. od 11:30 do 14:30 časova

28.09.2026. od 11:30 do 14:30 časova

Prijem građana biće realizovan u Domu zdravlja ” Dr Milorad – Mika Pavović ” Inđija, u ulici Srpskocrkvena 5, u prostorijama EDUKATIVNOG CENTRA, treći sprat, kancelarija broj 261. Broj telefona za zakazivanje: 062/888-0975. Dom zdravlja Inđija će naknadno objaviti termine za oktobar mesec 2026. godine , piše na sajtu D.Z. Inđija .