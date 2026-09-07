Radovi u zoni petlje Pećinci

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Radovi na rekonstrukciji nadputnjaka u zoni petlje Pećinci nastavljaju se. U smeru ka Beogradu, saobraćaj se odvija normalno, dok je u suprotnom smeru zatvorena preticajna traka, a vozila koriste voznu i zaustavnu traku. Za saobraćaj su zatvoreni isključenje na petlji Pećinci iz pravca Beograda i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Vozači koji iz Beograda idu ka Pećincima upućuju se na obilazak preko petlje Šimanovci. Prema trenutno objavljenom roku Puteva Srbije, radovi bi trebalo da traju do 20. septembra, ukoliko vremenski uslovi dozvole.