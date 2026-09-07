Promocija knjige “Tesla – Srbin sam”

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U Arheološkom odeljenju Muzeja Srema u četvrtak, 10. septembra, biće održana promocija knjige „Tesla – Srbin sam”, autora Branislava Stankovića. Početak programa zakazan je za 19 časova, a ulaz za sve posetioce je slobodan. Novo delo Branislava Stankovića posvećeno je životu, radu i naučnom nasleđu Nikole Tesle, sa posebnim akcentom na njegov lični identitet, srpsko poreklo i kulturno-istorijski okvir u kojem je stvarao. Prema najavi, publika će tokom večeri imati priliku da se upozna sa istorijskom građom i istraživačkim radom koji je prethodio nastanku knjige, kao i da u direktnom razgovoru sa autorom sazna više o činjenicama obrađenim u ovom izdanju.

Knjiga „Tesla – Srbin sam” donosi sveobuhvatan pogled na ulogu jednog od najvećih svetskih pronalazača u istoriji nauke, ali i na njegovo mesto u srpskoj i globalnoj kulturnoj baštini.