Magnetna rezonanca stiže 12. septembra

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Kako nam je potvrdio direktor Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica, aparat za magnetnu rezonancu trebalo bi da stigne u Opštu bolnicu u subotu, 12. septembra. Prostor za novi dijagnostički uređaj priprema se u objektu Dispanzera za žene, a nakon dopreme uslediće instalacija, tehničko podešavanje i testiranje aparata. Zaposleni koji će raditi na magnetnoj rezonanci proći će i stručnu obuku. Prema najavama, aparat bi za pacijente trebalo da bude dostupan od početka novembra. Nabavka je vredna oko 199 miliona dinara, a uvođenjem ove dijagnostičke usluge građani Sremske Mitrovice i okolnih mesta moći će da obave veliki broj pregleda u svom gradu .