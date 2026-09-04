AKS stabilna na teritoriji Sremske Mitrovice

Afrička kuga svinja na teritoriji Sremske Mitrovice trenutno je stabilna, a prema rečima načelnika Gradske uprave za poljoprivredu Radosava Panića, u poslednjih 16 dana nije registrovan nijedan novi slučaj zaraze. Iako je situacija trenutno povoljnija, nadležni apeluju na stočare da i dalje budu maksimalno oprezni i da dosledno primenjuju biosigurnosne mere. To podrazumeva kontrolu kretanja ljudi i životinja, dezinfekciju objekata, opreme i obuće, kao i izbegavanje kontakta domaćih svinja sa drugim životinjama. Posebno se upozoravaju vlasnici svinja da svaku sumnju na pojavu bolesti, kao i eventualne promene u zdravstvenom stanju životinja, odmah prijave nadležnoj veterinarskoj službi kako bi se pravovremeno reagovalo i sprečilo širenje zaraze .