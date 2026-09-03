74. sednica Opštinskog veća Inđije

U Inđiji je održana 74. sednica Opštinskog veća, na kojoj su razmatrane brojne teme važne za funkcionisanje lokalne samouprave i unapređenje života građana. Članovi Veća utvrdili su predlog izmena Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2026. godinu, kao i predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije dela vikend zone u Novom Slankamenu. Na dnevnom redu našle su se i izmene odluka koje se odnose na kategorizaciju opštinskih puteva i ulica, kao i na postavljanje bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Inđija. Razmatrani su i predlozi koji se odnose na rad JP „Ingrin”, kao i izmene Plana aktivnosti Narodne kuhinje Crvenog krsta Inđija. Doneto je i rešenje o izmeni godišnjih programa sportskih organizacija za 2026. godinu. Članovi Opštinskog veća upoznali su se i sa zapisnicima o kontrolnim inspekcijskim nadzorima sprovedenim u Opštinskoj upravi opštine Inđija, nakon čega su razmotrena i tekuća pitanja.