Zakazana 74. sednica Opštinskog veća u Inđiji

Sednica Opštinskog veća opštine Inđija biće održana u četvrtak, 3. septembra, sa početkom u 10 časova, u konferencijskoj sali opštine Inđija. Na dnevnom redu, između ostalog, naći će se izmene Programa podrške poljoprivrednoj politici i ruralnom razvoju za 2026. godinu, izrada Plana detaljne regulacije dela vikend zone u Novom Slankamenu, kao i izmene odluka koje se odnose na kategorizaciju opštinskih puteva i ulica. Članovi Veća razmatraće i pitanja u vezi sa radom javnih preduzeća, Narodne kuhinje Crvenog krsta, kao i izmene godišnjih programa sportskih organizacija za 2026. godinu.