Tradicionalna izložba ULU “Esnaf”

preuzeta fotografija

U Galeriji „Lazar Vozarević” u Sremskoj Mitrovici, u četvrtak, 3. septembra 2026. godine, sa početkom u 19 časova, biće otvorena velika tradicionalna godišnja izložba Udruženja likovnih umetnika „ESNAF”. Mitrovačka publika imaće priliku da pogleda radove umetnika okupljenih oko ovog udruženja, čija dela kroz različite likovne poetike svedoče o posvećenosti, umetničkom umeću i autentičnom stvaralaštvu. Izložba još jednom potvrđuje značaj slikarskog stvaranja, esnafskog umeća i solidarnosti, kao vrednosti koje imaju važno mesto u savremenom kulturnom životu.

Izložba će biti otvorena do 21. septembra 2026. godine, a ulaz je slobodan.