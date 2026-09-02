Sabor vojvode Stojana Čupića

Tradicionalni Sabor vojvode Stojana Čupića – Zmaja od Noćaja biće održan u nedelju, 6. septembra, u Salašu Noćajskom. Manifestacija posvećena jednom od najznačajnijih junaka Prvog srpskog ustanka okupiće meštane i goste uz bogat kulturno-umetnički, sportski i gastronomski program, koji će trajati od 16 do 20 časova. Posebnu pažnju privlače tradicionalne viteške igre, među kojima su nadvlačenje klipka, skok iz mesta, bacanje kamena s ramena, dok će najuspešniji takmičar poneti titulu mačvanskog vojvode i osvojiti sablju. Posetioce očekuje i kulturno-umetnički program. Organizatori Sabora su Grad Sremska Mitrovica, Crkvena opština Salaš Noćajski i Mesna zajednica Salaš Noćajski.