Posle decenija čekanja, rešenje za “Žutu zgradu” (Video)

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Višedecenijski problem stanara takozvane „Žute zgrade” u centru Inđije mogao bi uskoro da dobije konačan epilog. Nakon sastanka predsednika Opštine Inđija Marka Gašića u Komesarijatu za izbeglice i migracije, otvoren je put ka rešavanju pravnog statusa ovog objekta. Dogovoreno je da se, primenom Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, pokrene postupak kojim bi objekat dobio odgovarajući pravni status. Nakon toga, očekuje se i izdavanje upotrebne dozvole. Za stanare „Žute zgrade” ovo predstavlja značajan korak ka rešavanju pitanja koja ih opterećuju dugi niz godina i ka konačnom uređenju statusa njihovih stanova.