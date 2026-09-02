Ponovo na snazi zimski red vožnje

preuzeta fotografija

Nakon završetka letnjeg raspusta, od 1. septembra ponovo je na snazi zimski red vožnje za gradski i prigradski prevoz na teritoriji opštine Inđija. Tokom letnjeg perioda , pojedine đačke linije koje povezuju naseljena mesta sa Inđijom bile su privremeno ukinute zbog završetka školske godine i manjeg broja putnika. Sa povratkom učenika u školske klupe, ove linije vraćene su u redovan raspored vožnje. Povratkom na zimski režim saobraćaja, građanima i učenicima ponovo su na raspolaganju polasci koji su bili organizovani tokom prethodne školske godine. Zimski red vožnje važiće do 30. juna 2027. godine.