Pokrenuta istraga protiv J.Đ.

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Kako prenose mediji, Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici pokrenulo je istragu protiv J. Đ. zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici nakon događaja u Višnjićevu 28. avgusta 2026. godine. Tužilaštvo je 30. avgusta donelo naredbu o sprovođenju istrage, a osumnjičeni je istog dana saslušan. Nakon toga, Viši sud u Sremskoj Mitrovici mu je, na predlog tužilaštva, odredio pritvor. Prema ranijim informacijama, u ovom događaju teško je povređen Savo Đ, koji je kasnije preminuo od posledica povreda. Mediji su objavili da je osumnjičeni njegov sin i da je otac navodno pretučen, a potom poliven benzinom i zapaljen. Pojedini meštani naveli su da je sukobu prethodila svađa zbog glasne muzike, ali taj detalj za sada nije zvanično potvrđen. Zvanično je potvrđeno da je protiv J. Đ. pokrenuta istraga zbog sumnje na nasilje u porodici i da mu je određen pritvor.