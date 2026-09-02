Jamena obeležava godišnjicu stradanja

SUBNOR opštine Šid i Mesna zajednica Jamena organizuju 8. septembra 2026. godine obeležavanje 84. godišnjice odvođenja meštana Jamene u logor Jasenovac. Program obeležavanja počeće u 9 časova polaganjem venaca i cveća u Savu, dok će od 9 do 11 časova biti služena liturgija u seoskom hramu. Centralni program predviđen je za 11.30 časova u centru sela, kod Spomenika žrtvama NOR-a.

Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom odaju počast stradalim meštanima i prisete se jednog od najtragičnijih događaja u istoriji ovog sremskog sela.