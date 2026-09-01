Tragedija u Višnjićevu

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U Višnjićevu se dogodila tragedija u kojoj je život izgubio S. Đ, nakon što je, kako se sumnja, u porodičnom sukobu teško povređen. Zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici sa smrtnim ishodom , uhapšen je njegov sin J. Đ. Prema do sada dostupnim informacijama, sukobu je prethodila svađa zbog glasne muzike. Nakon verbalnog obračuna, otac i sin su se fizički sukobili, a J. Đ. je, kako se sumnja, pretukao svog oca. Kada je S. Đ. ostao bez svesti, osumnjičeni ga je, prema informacijama , polio benzinom i zapalio. Vatra je potom privukla pažnju komšija, koji su pokušali da pomognu i pozvali policiju, Hitnu pomoć i vatrogasce. S. Đ. je sa teškim povredama prevezen na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu, gde je, uprkos ukazanoj pomoći, preminuo. J. Đ. je uhapšen, a nakon saslušanja, Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici predložilo je da mu se odredi pritvor do 30 dana zbog sumnje da je izvršio nasilje u porodici sa smrtnim ishodom. Tačne okolnosti tragedije, kao i kompletan sled događaja, biće poznati nakon sprovedene istrage.