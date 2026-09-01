Počela nova školska godina

Vesti Srbija | September 1, 2026

preuzeta fotografija

Nova školska 2026/27. godina počela je danas, a nastavu će pohađati ukupno 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. U školske klupe prvi put će sesti više od 62.500 prvaka. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ranije je rekao da su škole spremne da 1. septembra dočekaju đake i da nema razloga da nova školska godina ne počne regularno. Učenici u centralnoj Srbiji prvo polugodište privode kraju krajem decembra – osnovci 30. decembra, dok srednjoškolci obaveze završavaju dan kasnije. Posle novogodišnjih i božićnih praznika, povratak u školske klupe, prema školskom kalendaru, predviđen je za ponedeljak, 18. januar. U AP Vojvodini nastava u prvom polugodištu traje do 23. decembra, a đaci se, nakon kraćeg zimskog odmora, vraćaju na časove 11. januara. Maturanti gimnazija sa nastavom završavaju najranije 21. maja, dok se đaci završnih razreda stručnih škola i osmaci raspuštaju 28. maja. Za ostale osnovce poslednji školski dan je 11. jun, a za srednjoškolce 18. jun. Za predstojeću školsku godinu predviđena je i raspodela besplatnih udžbenika koje će škole učenicima deliti od 1. septembra. Ministarstvo prosvete obezbedilo je 919.156 udžbeničkih jedinica za oko 96.000 osnovaca, za šta je iz budžeta izdvojeno 1.020.954.000 dinara.

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