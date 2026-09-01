Jednokratna pomoć građanima tokom energetske krize

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Skupština Srbije usvojila je zakon kojim je predviđena jednokratna finansijska pomoć građanima radi ublažavanja posledica energetske krize i rasta troškova života. Penzioneri će, u zavisnosti od visine penzije, dobiti 20 .000 , 27.500 ili 35.000 dinara, dok će pojedine kategorije socijalno ugroženih građana dobiti 25.000 dinara. Zakonom je predviđena i jednokratna pomoć od 6.000 dinara za građane koji nisu ostvarili pravo na besplatne akcije, a prijave za ovu naknadu podnosiće se elektronski, preko portala Uprave za trezor, od 7. do 21. septembra.