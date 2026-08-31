Počinju prijave za jubilarni “Mini-tini fest”

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Kulturni centar „Pećinci” organizuje jubilarni, 20. Dečji muzički festival „Mini-tini fest”, koji će biti održan 30. oktobra 2026. godine u 18 časova, u sali Kulturnog centra „Pećinci”.

Festival je namenjen učenicima osnovnih škola sa teritorije opštine Pećinci, u kategorijama Mini i Tini. Prijave traju od 1. do 20. septembra putem Google formulara, koji će biti dostupan preko zvaničnih kanala Kulturnog centra „Pećinci”.

Audicije će biti održane 23. i 30. septembra u Kupinovu, Šimanovcima i Pećincima, nakon čega će biti izabrano 20 finalista koji će nastupiti sa originalnim festivalskim kompozicijama.

„Mini-tini fest” već 20 godina pruža najmlađima priliku da pokažu svoj talenat i naprave prve muzičke i scenske korake.