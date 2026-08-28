Počela sednica Skupštine opštine Ruma (Foto)

U Konferencijskoj sali Kulturnog centra „Brana Crnčević” u Rumi u toku je 23. sednica Skupštine opštine Ruma.

Sednica je zakazana po hitnom postupku, a odbornici razmatraju nekoliko važnih tačaka, među kojima su potvrđivanje prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Ruma, Predlog odluke o pokretanju postupka za prenos investitorskih prava i obaveza, kao i izbori i imenovanja.

Predložene tačke dnevnog reda odnose se na pitanja od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave, kao i na unapređenje putne infrastrukture na teritoriji opštine Ruma.