Višesatna čekanja na Batrovcima i Šidu

Na graničnim prelazima Batrovci i Šid danas su zabeležena višesatna zadržavanja putničkih vozila na izlazu iz Srbije. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim jutros u 5.15 časova, na Batrovcima se čekalo oko četiri sata, dok je zadržavanje na prelazu Šid iznosilo oko tri sata. Zadržavanja se očekuju i tokom narednih dana, posebno poslednjeg vikenda u avgustu, kada se zbog završetka letnje sezone i povratka turista sa godišnjih odmora očekuje povećan broj vozila na svim važnijim putnim pravcima u Srbiji. Putevi Srbije apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i odgovorni, da na vreme isplaniraju putovanje i da na put krenu odmorni. Vozačima se savetuje da prave pauze na svaka dva sata, prilagode brzinu uslovima na putu i striktno poštuju saobraćajnu signalizaciju. Stanje na putevima, prekidima saobraćaja i radovima građani mogu pratiti u realnom vremenu putem informativnih kanala Puteva Srbije.