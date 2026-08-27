Deset novih projekata za kulturu

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Kulturni centar „Pećinci” u narednom periodu realizovaće deset novih projekata namenjenih deci, mladima i odraslima, koji će obuhvatiti pozorišne predstave, muziku, očuvanje kulturnog nasleđa, edukaciju i digitalno stvaralaštvo. Za realizaciju programa obezbeđeno je ukupno 3,65 miliona dinara iz republičkih i pokrajinskih izvora, dok će projekte sufinansirati i Opština Pećinci. Podršku su pružili Ministarstvo kulture Republike Srbije i Pokrajinski sekretarijat za kulturu. Među najznačajnijim programima su nastavak razvoja Virtuelnog muzeja nepokretnog kulturnog nasleđa Donjeg Srema, pozorišni sadržaji za decu i mlade, jubilarni 20. Dečji muzički festival „Mini-tini fest”, kao i Digitalna škola crtanja.