Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Sremu

Naredne nedelje biće organizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi u Inđiji, Sremskoj Mitrovici, Staroj Pazovi i Rumi. U ponedeljak, 31. avgusta, akcija će biti održana u Domu zdravlja u Inđiji od 8 do 11 časova. Dan kasnije, 1. septembra, krv će se davati u bolnici u Sremskoj Mitrovici od 10 do 13 časova, dok će transfuziomobil biti ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova. Akcija u Rumi zakazana je za 3. septembar u Kulturnom centru, od 8 do 12 časova, dok će 4. septembra transfuziomobil biti postavljen ispred pošte u Inđiji od 8 do 11 časova.