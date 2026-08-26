Podrška za blizu 200 korisnika (Video)

Udruženje „4+1″ svakodnevno pruža podršku za oko 200 korisnika na teritoriji opštine Inđija. Više od deset gerontodomaćica pomaže im u nabavci lekova i namirnica, obavljanju kućnih poslova i drugim svakodnevnim obavezama. Njihova pomoć posebno je značajna starijim i nemoćnim sugrađanima, kojima ovakva podrška olakšava svakodnevni život i omogućava da što duže ostanu u svom domu. Gerontodomaćice, osim praktične pomoći, korisnicima pružaju i razgovor i osećaj sigurnosti, zbog čega njihov posao ima važnu ulogu u lokalnoj zajednici.

Željka Mijalčić