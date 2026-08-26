Obaveštenje o rezultatima analize savske vode

Javno komunalno preduzeće “Komunalije” Sremska Mitrovica obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je izvršena dana 19.08.2026. godine i to na tačkama uzorkovanja: Reka Sava-Mala plaža, Reka Sava-Početak plaže, Reka Sava-“Dispanzer”. Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara savska voda na navedenim lokalitetima ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama, podzemnim vodama i sedimentu, te rokovima za njihovo dostizanje.