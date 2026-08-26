Dejan Bulatović gost emisije “Tema” od 20 časova

U novoj emisiji “Tema” Sremske S – gost je Dejan Bulatović, narodni poslanik i koordinator SNS za Šid. Veliki projekti menjaju Srbiju – od infrastrukture i saobraćaja do novih investicija i razvoja gradova i opština. Gde je u svemu tome Šid? Koji projekti dolaze, šta se gradi i šta građani mogu da očekuju? I ono najvažnije – izbori su sve bliže! Šid, Srbija, politika, izbori, projekti i ono što nas očekuje – sve u jednoj emisiji “Tema” Sremske S televizije.

Dejan Bulatović – bez zadrške, direktno i otvoreno. Sreda u 20 sati.