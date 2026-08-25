Vrtić u Šuljmu ponovo radi

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Posle deset godina pauze, vrtić u Šuljmu od 1. septembra ponovo počinje sa radom. Za upis je već zainteresovano sedam porodica, a mališanima će biti obezbeđen celodnevni boravak. Vrtić prethodnih godina nije radio zbog nedovoljnog broja dece, ali se situacija u međuvremenu promenila. Ponovnim otvaranjem predškolske ustanove najmlađi stanovnici Šuljma dobiće mogućnost da predškolsko obrazovanje i svakodnevni boravak imaju u svom selu. Postoji i mogućnost da vrtić pohađaju deca iz okolnih naselja, što bi dodatno doprinelo njegovom radu.