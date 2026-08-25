Sofronijević: Rešeno 333.870 predmeta

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Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je za nepunih šest meseci primene Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome) rešeno 333.870 predmeta i upisano više od 250.000 građana i pravnih lica u katastar nepokretnosti.

Sofronijevićeva je, na 27. sednici skupštinskog Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kako prenosi RTV, rekla da je tim zakonom postignut odličan rezultat. Ona je navela da ukupno za rešavanje po zakonu “Svoj na svome” možda ima između 3,2 i 3,5 miliona predmeta, koje Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije mora da razmotri, a potom donese potvrdu ili traži dopunu. Prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome) trajala je od 8. decembra prošle godine do 5. februara. U okviru državnog programa “Svoj na svome” za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, građani su podneli više od 2,5 miliona prijava. Zakon predviđa da objekti budu evidentirani, a potom i upisani u katastar nepokretnosti, čime će građani moći slobodno da raspolažu svojom imovinom – kroz kupoprodaju, nasleđivanje, hipoteku, legalno priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu. Troškovi upisa kretali su se u rasponu od 100 do 1.000 evra i zavise od površine objekta i mesta gde se nepokretnost nalazi. Od plaćanja naknade oslobođeni su primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece. Krajnji rok za naknadnu prijavu za “Svoj na svome”, uz opravdan razlog kašnjenja, ističe 24. oktobra.