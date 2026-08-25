Rezultati 1. kola MOL Istok i MOL Zapad (Video)

Rezultati Rezultati Fudbal | August 25, 2026

preuzeta fotografija

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati:

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 1. KOLO (17 ČASOVA):

SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – FRUŠKA GORA RUMA (1:2)

NEDELJA:
BORAC RADENKOVIĆ – NAPREDAK VAŠICA (3:4)
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – SLOGA VOGANJ (5:0)
BORAC STEJANOVCI – MITROS SREMSKA MITROVICA (2:1)
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (3:0)
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (1:1)
GRANIČAR ADAŠEVCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (2:0)

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 1. KOLO (17 ČASOVA):

SUBOTA:
KUPINOVO – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG (2:1)

NEDELJA:
OFK BRESTAČ – HRTKOVCI (1:1)
CAR UROŠ JAZAK – RUDAR VRDNIK (0:1)
SREMAC DOBRINCI – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (1:4)
JEDINSTVO PLATIČEVO – KRUŠEDOL (2:2)
NAPREDAK ŽARKOVAC – SLOVEN SIBAČ (3:4)
UTAKMICA DONJI PETROVCI – GRANIČAR OBREŽ JE ODLOŽENA ZA SREDU, 26. AVGUST OD 17 ČASOVA

(Rezultati)

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