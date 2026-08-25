Rezultati 1. kola MOL Istok i MOL Zapad (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati:
SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – FRUŠKA GORA RUMA (1:2)
NEDELJA:
BORAC RADENKOVIĆ – NAPREDAK VAŠICA (3:4)
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – SLOGA VOGANJ (5:0)
BORAC STEJANOVCI – MITROS SREMSKA MITROVICA (2:1)
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (3:0)
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (1:1)
GRANIČAR ADAŠEVCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (2:0)
SUBOTA:
KUPINOVO – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG (2:1)
NEDELJA:
OFK BRESTAČ – HRTKOVCI (1:1)
CAR UROŠ JAZAK – RUDAR VRDNIK (0:1)
SREMAC DOBRINCI – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (1:4)
JEDINSTVO PLATIČEVO – KRUŠEDOL (2:2)
NAPREDAK ŽARKOVAC – SLOVEN SIBAČ (3:4)
UTAKMICA DONJI PETROVCI – GRANIČAR OBREŽ JE ODLOŽENA ZA SREDU, 26. AVGUST OD 17 ČASOVA
(Rezultati)