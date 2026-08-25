Pad cena kukuruza i pšenice, suncokretu i soji raste tražnja (Video)

preuzeta fotografija

Tokom protekle nedelje na tržištu poljoprivrednih proizvoda zabeležena je izražena neusklađenost između ponude i tražnje kod većine roba. Najveće interesovanje učesnika bilo je usmereno na suncokret novog roda, dok je pšenica, kao i prethodne nedelje, zauzela dominantno mesto u realizovanom trgovanju.

KUKURUZ:

Tržište kukuruza tokom nedelje karakterisala je izražena ponuda uz veoma slabu tražnju. Zaključen je samo jedan berzanski ugovor po ceni 19,80 din/ kg bez PDV-a (21,78 din/kg sa PDV-om) što ujedno predstavlja i ponder cenu koja je u odnosu na prošlu nedelju u padu za 2,94 %.

Približavanje žetve novog roda dodatno utiče na suzdržanost kupaca na ovom tržištu. Velika neizvesnost u pogledu prinosa i kvaliteta, usled izražene suše, predstavlja jedan od ključnih faktora koji trenutno određuju ponašanje učesnika na tržištu kukuruza.

PŠENICA:

Tokom protekle nedelje zabeležen je pad cene pšenice za 0,93 %. Ponder cena iznosi 19,62 din/kg bez PDV-a (21,57 din/kg sa PDV-om). Tražnja je u najvećoj meri bila usmerena na pšenicu sa dužim lagerom, odnosno robu sa odloženim terminom isporuke. Međutim, ponuđači takvu robu uglavnom nisu mogli da obezbede, što je otežavalo usklađivanje ponude i tražnje i realizaciju većeg obima trgovanja. Tek pred kraj nedelje pojavilo se više kupaca koji su bili spremni i za kupovinu robe sa brzom isporukom.

SOJA:

Na tržištu soje ponuda je bila veoma slaba, dok je interesovanje kupaca bilo izraženije. U takvim tržišnim okolnostima, cenovni nivo soje beleži rast. Kupci su za ovu uljaricu nudili 53,00-54,00 din/kg bez PDV- a uz obračun kvaliteta. Ponuđena količina bila je na samom kraju radne nedelje po ceni 54,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.

STOČNI JEČAM:

Tržište stočnog ječma karakterisalo je odsustvo tražnje. Kako se nedelja bližila kraju, došlo je i do izostanka ponude, čime je tržišna aktivnost dodatno oslabila.

ULJANA REPICA:

Kod uljane repice bila je prisutna ponuda, ali bez konkretne zainteresovanosti kupaca. Ponude se bile u rasponu 450-480 e/t bez PDV-a. Zbog potpunog izostanka tražnje, nije došlo do realizacije trgovanja.

SUNCOKRET:

Suncokret je tokom nedelje privukao najveće interesovanje tržišnih učesnika, posebno imajući u vidu početak formiranja cene novog roda. Imajući u vidu da je žetva suncokreta tek počela, nisu nuđene veće količine robe. Ponuda suncokreta kretala se u rasponu od 450 do 480 e/t bez PDV-a (konačna cena) i od 48,00 do 50,00 din/kg bez PDV-a akontno. Kupci su uglavnom iskazivali interesovanje kroz akontne cene u rasponu od 45,00 do 47,00 din/ kg bez PDV-a. Ponuđenu konačnu cenu kupaca od 440 do 450 e/t, ponuđači u datom trenutku nisu prihvatali.

(Redakcija)