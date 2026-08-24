Zlato za Janu Pavlović

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Mlada atletičarka Atletskog kluba „Sirmium” Jana Pavlović osvojila je zlatnu medalju na završnici Međunarodnih sportskih igara mladih u Splitu. Jana je bila najbolja u trci na 60 metara u konkurenciji devojčica trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola. Do zlata je stigla u konkurenciji mladih atletičarki iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Severne Makedonije, Slovenije i Ukrajine. Za uspeh mlade mitrovačke atletičarke zaslužna je i njena trenerka Nina Džever, sa kojom je tokom godine radila i pripremala se za završnicu takmičenja.