Vinski park 29. avgusta (Video)

preuzeta fotografija

Poslednja subota avgusta u Sremskoj Mitrovici biće u znaku vina. Vinski park biće održan 29. avgusta u Gradskom parku, a za ovogodišnju manifestaciju do sada je prijavljeno 80 vinarija i 20 gastro izlagača. U okviru programa, na terasi Turističkog info-centra od 19 časova biće održana i likovna radionica „Vino kao boja”. Brendirane vinske čaše, koje su ujedno i ulaznice za Vinski park 2026, mogu se kupiti u pretprodaji po ceni od 800 dinara. Uz čašu se u Turističkom info-centru dobija i narukvica koja omogućava degustaciju više od 500 vina. Organizatori najavljuju bogatu vinsku i gastronomsku ponudu i pozivaju ljubitelje vina da 29. avgusta budu deo jedne od najpoznatijih mitrovačkih manifestacija.