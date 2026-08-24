Suđenje za ubistvo u Staroj Pazovi

Suđenje M. P. (46), optuženoj za ubistvo supruga P. P. (60) u Staroj Pazovi, počeće 30. septembra pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici. Prema optužnici, M. P. je u noći između 17. i 18. jula prošle godine suprugu zadala više udaraca drvenom držaljom za sekiru u predelu glave, usled čega je preminuo na licu mesta. Nakon ubistva, telo je, prema navodima optužnice, uz pomoć P. G. prevezeno i ostavljeno pored poljskog puta, dok su predmeti sa tragovima krvi bačeni u kukuruzište u blizini kuće. M. P. se tereti za teško ubistvo, dok je P. G. optužen za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. P. G. je u međuvremenu pušten iz pritvora, dok je M. P. ostala u pritvoru, koji joj je više puta produžavan. Glavni pretres zakazan je za 30. septembar.