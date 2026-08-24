Rezultati fudbalskih utakmica (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati:
SUBOTA:
OFK VRBAS – OFK GRADNULICA ZRENJANIN (2:1)
ŽELEZNIČAR INĐIJA – HAJDUK DIVOŠ (3:2)
INDEX NOVI SAD – SLOGA ČONOPLJA (3:1)
SLOBODA DONJI TOVARNIK – OFK MLADOST APA APATIN (4:0)
VETERNIK – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (3:0)
DINAMO 1945 PANČEVO – GFK SLOVEN RUMA (1:6)
JEDINSTVO STARA PAZOVA – TEKSTILAC ODŽACI (0:0)
NEDELJA:
KABEL NOVI SAD – MLADOST BAČKI JARAK (2:0)
SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – ŠUMAR OGAR (1:1)
RADNIČKI NOVA PAZOVA – LSK LAĆARAK (3:3)
OMLADINAC NOVI BANOVCI – CRVENA ZVEZDA NOVI SAD (4:1)
NEDELJA:
JADRAN GOLUBINCI – SLOGA TEMERIN (4:1)
BORAC ŠAJKAŠ – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (1:2)
DUNAV STARI BANOVCI – PODUNAVAC BELEGIŠ (1:0)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – HAJDUK BEŠKA (0:3)
SUBOTA:
PARTIZAN VITOJEVCI – KAMENI ŠANJA (2:0)
RADNIČKI 1910 ŠID – POLET NIKINCI (2:4)
NEDELJA:
SREMAC VOJKA – 1. MAJ RUMA (2:0)
POLET NOVI KARLOVCI – ČSK ČORTANOVCI 1939 (3:0)
BORAC 1925 MARTINCI – LJUKOVO (4:3)
NAPREDAK POPINCI – SLOGA MARADIK (1:2)
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (4:0)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – JEDINSTVO RUMA (4:0)
(Redakcija)