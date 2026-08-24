Miloš Vučević u Donjim Petrovcima (Foto/Video)

Predsednik Srpske napredne stranke Milo\u0161 Vu\u010devi\u0107 posetio je Donje Petrovce, gde je razgovarao sa me\u0161tanima i govorio o rezultatima i izazovima sa kojima se op\u0161tina Ruma suo\u010davala u prethodnom periodu.\n\n\n\n\npreuzeta fotografija\n\n\n\npreuzeta fotografija\n\n\n\npreuzeta fotografija\n\n\n\npreuzeta fotografija\n\n\n\npreuzeta fotografija\n\n\n\npreuzeta fotografija\n\n\n\npreuzeta fotografija\n\n\n\npreuzeta fotografija\n\n\n\n\n\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=rEvWzonSJdo