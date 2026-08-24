Miloš Vučević u Donjim Petrovcima (Foto/Video)

Vesti Politika | August 24, 2026

preuzeta fotografija

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević posetio je Donje Petrovce, gde je razgovarao sa meštanima i govorio o rezultatima i izazovima sa kojima se opština Ruma suočavala u prethodnom periodu.

preuzeta fotografija
preuzeta fotografija
preuzeta fotografija
preuzeta fotografija
preuzeta fotografija
preuzeta fotografija
preuzeta fotografija
preuzeta fotografija

Povezane objave

Novi autoput za Sremsku Mitrovicu (Foto/Video)