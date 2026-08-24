Letnji bioskop na Savi

Gradska plaža na Savi biće pretvorena u bioskop na otvorenom, gde će tokom tri večeri biti prikazani filmovi namenjeni publici svih uzrasta. Program počinje u utorak, 25. avgusta, animiranim filmom „Maša i Medved: Još zabavnije”. U sredu, 26. avgusta, na programu je „Fantastičan povratak u Oz”, dok će poslednje večeri, u četvrtak, 27. avgusta, biti prikazan film „Dušica Eli”. Sve projekcije počinju u 20 časova, a posetioci mogu da ponesu prostirke i uživaju u filmovima pod otvorenim nebom, uz Savu.