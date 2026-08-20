U Šidu u ponedeljak redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi

Crveni krst Šid organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u ponedeljak, 24. avgusta 2026. godine, od 9 do 12 časova. Akcija će biti održana u prostorijama Crvenog krsta Šid, u Ulici cara Lazara 10. Pozivaju se svi zdravi sugrađani, uzrasta od 18 do 65 godina, da se odazovu ovoj humanoj akciji i daju krv onima kojima je najpotrebnija. Jedna donacija može pomoći većem broju pacijenata, zbog čega je dobrovoljno davanje krvi jedan od najvažnijih vidova solidarnosti i humanosti. Organizatori apeluju na građane da se odazovu u što većem broju i svojim učešćem doprinesu obezbeđivanju dovoljnih zaliha krvi.